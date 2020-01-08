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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Выпуск новостей за 9:00: Авиакатастрофа МАУ в Иране. Рождество на фронте

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 9:00 – в Иране разбился украинский самолет авиакомпании МАУ. Он направлялся в Киев. Вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в городе Тегеран боинг упал. На борту было 177 человек, все погибли. За прошедшие сутки российские вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Били из гранатометов и из стрелкового оружия.

      Также в выпуске:

      Министерство иностранных дел уже подтвердило информацию о падении самолета. Все пассажиры погибли. Сейчас дипломаты уточняют информацию о жертвах трагедии и работают над списками.

      Из-за крушения президент Украины Владимир Зеленский срочно прерывает свою поездку в Оман и направляется в Киев.

      Российские пропагандисты несмотря на запрет все равно приезжают в Украину. Пограничники и служба безопасности не могут объяснить ситуацию.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета
      сегодня
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      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Война на Донбассе Выпуск новостей
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