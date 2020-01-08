Выпуск новостей за 9:00: Авиакатастрофа МАУ в Иране. Рождество на фронте

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 9:00 – в Иране разбился украинский самолет авиакомпании МАУ. Он направлялся в Киев. Вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в городе Тегеран боинг упал. На борту было 177 человек, все погибли. За прошедшие сутки российские вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Били из гранатометов и из стрелкового оружия.

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Министерство иностранных дел уже подтвердило информацию о падении самолета. Все пассажиры погибли. Сейчас дипломаты уточняют информацию о жертвах трагедии и работают над списками.

Из-за крушения президент Украины Владимир Зеленский срочно прерывает свою поездку в Оман и направляется в Киев.

Российские пропагандисты несмотря на запрет все равно приезжают в Украину. Пограничники и служба безопасности не могут объяснить ситуацию.