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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 9:00: Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Різдво на фронті

      Випуск новин 42

      У випуску новин за 8 січня станом на 9:00 – в Ірані розбився український літак авіакомпанії МАУ. Він прямував до Києва. Незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в місті Тегеран боїнг впав. На борту було 177 людей, всі загинули. Впродовж минулої доби російські збройні формування двічі порушили режим припинення вогню. Гатили з гранатометів різних систем та зі стрілецької зброї.

      Також у випуску:

      Міністерство закордонних справ вже підтвердили інформацію про падіння літака. Всі пасажири загинули. Зараз дипломати уточнюють інформацію щодо жертв трагедії і працюють над списками. 

      Через авіатрощу президент України Володимир Зеленський терміново перериває свою поїздку в Оман і прямує до Києва.

      Російські пропагандисти попри заборону все одно приїжджають в Україну. Прикордонники та служба безпеки не можуть пояснити ситуацію.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран
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