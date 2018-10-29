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      Выпуск новостей за 9:00: Авиакатастрофа в Индонезии. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 9:00 – в море вблизи Индонезии упал пассажирский самолет. На его борту было 189 пассажиров, из которых по меньшей мере 23 – государственные чиновники. В авиакомпании утверждают, что самолет был исправен, а пилот имел большой опыт полетов. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, один украинский военный ранен.

      Также в выпуске:

      11-летний юноша с инвалидностью установил рекорд на Спартакиаде по плаванию.

      Второе бабье лето пришло в Украину.

      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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