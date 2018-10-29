Выпуск новостей за 9:00: Авиакатастрофа в Индонезии. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 9:00 – в море вблизи Индонезии упал пассажирский самолет. На его борту было 189 пассажиров, из которых по меньшей мере 23 – государственные чиновники. В авиакомпании утверждают, что самолет был исправен, а пилот имел большой опыт полетов. Враг 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, один украинский военный ранен.
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Источник: 24 канал
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