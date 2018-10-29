Випуск новин за 9:00: Авіакатастрофа в Індонезії. Ситуація на фронті

У випуску новин за 29 жовтня станом на 9:00 – у море поблизу Індонезії впав пасажирський літак. На його борту було 189 пасажирів, з яких щонайменше 23 – державні посадовці. У авіакомпанії стверджують, що літак був справний, а пілот мав великий досвід польотів. Ворог 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, одного українського військового поранено.

Також у випуску: 11-річний юнак з інвалідністю встановив рекорд на Спартакіаді з плавання. Друге бабине літо прийшло в Україну.