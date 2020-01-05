Выпуск новостей за 9:00: Авиаудар по колледжу. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 9:00 – в Ливии в результате авиаудара погибли 28 кадетов. Еще 18 получили ранения. Там разбомбили военный колледж. По окрестностям Водяного утром выпустили по меньшей мере восемь мин калибра 82 миллиметра, сообщают в штабе ООС.

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