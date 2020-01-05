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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ
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      Выпуск новостей за 9:00: Авиаудар по колледжу. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 9:00 – в Ливии в результате авиаудара погибли 28 кадетов. Еще 18 получили ранения. Там разбомбили военный колледж. По окрестностям Водяного утром выпустили по меньшей мере восемь мин калибра 82 миллиметра, сообщают в штабе ООС.

      Также в выпуске:

      В течение лета 2014 года российская артиллерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию. В 137 случаях огонь велся с территории России. Это отчет Bellingcat.

      Протесты в Каховке из-за резонансного убийства, к которому вероятно причастен полицейский, накануне достигли своего пика. Десятки протестующих вышли под райотдел полиции, так как уверены, что правоохранители скрывают доказательства.

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      Теги: Война на Донбассе Студенты Ливия Выпуск новостей
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