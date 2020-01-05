Випуск новин за 9:00: Авіаудар по коледжу. Ситуація на фронті

У випуску новин за 5 січня станом на 9:00 – у Лівії внаслідок авіаудару загинули 28 кадетів. Ще 18 зазнали поранень. Там розбомбили військовий коледж. По околицях Водяного зранку випустили щонайменше вісім мін калібру 82 міліметри, повідомляють в штабі ООС.

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