Выпуск новостей за 9:00: Бекиров в реанимации. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 9:00 – Эдем Бекиров в реанимации. Бывшему политзаключенному сделали операцию. Об этом сообщила его дочь – Элеонора Бекирова. В течение дня враг атаковал украинские позиции. В штабе Операции Объединенных сил их насчитали одиннадцать.
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Источник: 24 канал
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