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      Выпуск новостей за 9:00: Бекиров в реанимации. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 9:00 – Эдем Бекиров в реанимации. Бывшему политзаключенному сделали операцию. Об этом сообщила его дочь – Элеонора Бекирова. В течение дня враг атаковал украинские позиции. В штабе Операции Объединенных сил их насчитали одиннадцать.

      Также в выпуске:

      В России истерика из-за заявления Олега Сенцова, что он приедет в Крым только на танке.

      Во время голосования за президентский законопроект об импичменте, депутат 9 созыва мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев, был замечен за кнопокдавством.

      Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона.

      blog_ava
      Главные новости 10 сентября: Зеленский встретился с Коломойским, первая ссора и кнопкодав в Раде
      сегодня
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      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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