Выпуск новостей за 9:00: Бекиров в реанимации. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 9:00 – Эдем Бекиров в реанимации. Бывшему политзаключенному сделали операцию. Об этом сообщила его дочь – Элеонора Бекирова. В течение дня враг атаковал украинские позиции. В штабе Операции Объединенных сил их насчитали одиннадцать.

Также в выпуске:

В России истерика из-за заявления Олега Сенцова, что он приедет в Крым только на танке.

Во время голосования за президентский законопроект об импичменте, депутат 9 созыва мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев, был замечен за кнопокдавством.

Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона.