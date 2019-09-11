Випуск новин за 9:00: Бекіров в реанімації. Ситуація на фронті

У випуску новин за 11 вересня станом на 9:00 – Едем Бекіров в реанімації. Колишньому політв'язню зробили операцію. Про це повідомила його донька – Елеонора Бекірова. Протягом дня ворог вдавався до атак по українських позиціях. У штабі Операції Об'єднаних сил їх нарахували одинадцять.

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