Випуск новин за 9:00: Бекіров в реанімації. Ситуація на фронті
У випуску новин за 11 вересня станом на 9:00 – Едем Бекіров в реанімації. Колишньому політв'язню зробили операцію. Про це повідомила його донька – Елеонора Бекірова. Протягом дня ворог вдавався до атак по українських позиціях. У штабі Операції Об'єднаних сил їх нарахували одинадцять.
Також у випуску:
У Росії істерика через заяву Олега Сенцова, що він приїде в Крим лише на танку.
Під час голосування за президентський законопроект про імпічмент, депутат 9 скликання мажоритарник-самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов, був помічений за кнопокдавством.
Дональд Трамп звільнив радника з нацбезпеки Джона Болтона.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі