Выпуск новостей за 9:00: Беспокойные сутки на фронте. Албания может потерять безвиз
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 9:00 – в течение дня пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинской армии. Евросоюз подал обращение в Европейскую Комиссию об отмене безвиза для Албании из-за нестабильной ситуации в стране.
Также в выпуске:
Мальчик, в которого три дня назад попал пьяный полицейский умер в Детской клинической больнице.
В Украине вступил в силу новый закон, который ограничивает строительство домашних солнечных станций.
С начала 2019 года корью заболели более 50 тысяч человек.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии