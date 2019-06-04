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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Беспокойные сутки на фронте. Албания может потерять безвиз

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 9:00 – в течение дня пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинской армии. Евросоюз подал обращение в Европейскую Комиссию об отмене безвиза для Албании из-за нестабильной ситуации в стране.

      Также в выпуске:

      Мальчик, в которого три дня назад попал пьяный полицейский умер в Детской клинической больнице.

      В Украине вступил в силу новый закон, который ограничивает строительство домашних солнечных станций.

      С начала 2019 года корью заболели более 50 тысяч человек.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 4 июня: в Украине почти везде – дожди с грозами
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      Теги: Безвизовый режим Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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