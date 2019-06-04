Выпуск новостей за 9:00: Беспокойные сутки на фронте. Албания может потерять безвиз

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 9:00 – в течение дня пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинской армии. Евросоюз подал обращение в Европейскую Комиссию об отмене безвиза для Албании из-за нестабильной ситуации в стране.

Также в выпуске: Мальчик, в которого три дня назад попал пьяный полицейский умер в Детской клинической больнице. В Украине вступил в силу новый закон, который ограничивает строительство домашних солнечных станций. С начала 2019 года корью заболели более 50 тысяч человек.

Источник: 24 канал