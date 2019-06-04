10:00
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Неспокійна доба на фронті. Албанія може втратити безвіз

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 червня станом на 9:00 – протягом дня проросійські бойовики 13 разів обстріляли позиції українського війська. Євросоюз подав звернення до Європейської Комісії щодо скасування безвіз для Албанії через нестабільну ситуацію у країні.

      Також у випуску:

      Хлопчик, у якого три дні тому поцілив п'яний поліцейський, помер у Дитячій клінічній лікарні.

      Україні набрав чинності новий закон, який обмежує будівництво домашніх сонячних станцій.

      З початку 2019 року на кір захворіли понад 50 тисяч людей.

      blog_ava
      Середні зарплати українців: хто заробляє найбільше
      сьогодні
      4836
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Безвізовий режим
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      сьогодні , 08:40 Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      Олена Скачко 1197
      Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві
      сьогодні , 01:50 Підробив власну смерть та купив замок у Франції: як прокуратура допомагала міжнародному шахраєві
      2486
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      3 червня , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      1819
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні , 00:50 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 8823
      Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      3 червня , 21:00 Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку
      Сергій Лещенко 2021
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук