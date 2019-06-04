Випуск новин за 9:00: Неспокійна доба на фронті. Албанія може втратити безвіз

У випуску новин за 4 червня станом на 9:00 – протягом дня проросійські бойовики 13 разів обстріляли позиції українського війська. Євросоюз подав звернення до Європейської Комісії щодо скасування безвіз для Албанії через нестабільну ситуацію у країні.

Також у випуску: Хлопчик, у якого три дні тому поцілив п'яний поліцейський, помер у Дитячій клінічній лікарні. Україні набрав чинності новий закон, який обмежує будівництво домашніх сонячних станцій. З початку 2019 року на кір захворіли понад 50 тисяч людей.

Джерело: 24 канал