Випуск новин за 9:00: Неспокійна доба на фронті. Албанія може втратити безвіз
У випуску новин за 4 червня станом на 9:00 – протягом дня проросійські бойовики 13 разів обстріляли позиції українського війська. Євросоюз подав звернення до Європейської Комісії щодо скасування безвіз для Албанії через нестабільну ситуацію у країні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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