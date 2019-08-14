Выпуск новостей за 9:00: боевики стягивают технику. Пожар в поезде
В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 9:00 – боевики увеличили количество обстрелов, только за минувшие сутки их насчитали около 13. ОБСЕ также зафиксировала, что российские боевики стягивают тяжелую технику к линии разграничения. На железнодорожном вокзале Николаева загорелся поезд "Интерсити" сообщением Херсон – Киев. Пожар удалось обуздать с помощью пятнадцати спасателей.
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Источник: 24 канал
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