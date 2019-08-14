10:13
14 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Путина браслет Насирова. Российский миллионер в 4 года
      Вєсті Кремля
      21:53, 13 августа
      Вести.UA: Эффектное общение Зеленского. Новое политическое шоу Порошенко
      Вєсті.UA
      20:04, 13 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 9:00: боевики стягивают технику. Пожар в поезде

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 9:00 – боевики увеличили количество обстрелов, только за минувшие сутки их насчитали около 13. ОБСЕ также зафиксировала, что российские боевики стягивают тяжелую технику к линии разграничения. На железнодорожном вокзале Николаева загорелся поезд "Интерсити" сообщением Херсон – Киев. Пожар удалось обуздать с помощью пятнадцати спасателей.

      Также в выпуске:

      Истребитель НАТО приблизился к российскому самолету над нейтральными водами Балтийского моря.

      Прокуратура Житомирской области начала дело против руководства полиции области за вероятную причастность к добыче янтаря.

      В Харькове волонтер бесплатно делает перманентный макияж онкобольным женщинам.

      blog_ava
      Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака
      сегодня
      1143
      Теги: Укрзализниця Железная дорога Пожар Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Правила выезда детей за границу 2019: важные нюансы
      сегодня , 10:01 Правила выезда детей за границу 2019: важные нюансы
      Яніна Ткачук 6703
      На Донбас повертають Україну, або Інформаційна антисанітарія "республік"
      сегодня , 08:50 На Донбас повертають Україну, або Інформаційна антисанітарія "республік"
      Повернись живим 801
      Монополист Ринат Ахметов: чем владеет самый богатый украинский олигарх
      сегодня , 00:37 Монополист Ринат Ахметов: чем владеет самый богатый украинский олигарх
      587
      "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов: видео
      13 августа , 22:25 "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов: видео
      1361
      Пивной бум, закрытие предприятий и Украина, дай воду: новости Крымнаша
      13 августа , 22:00 Пивной бум, закрытие предприятий и Украина, дай воду: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1862
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук