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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ
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      Випуск новин за 9:00: Бойовики стягують техніку. Пожежа в потязі

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 серпня станом на 9:00 – бойовики збільшили кількість обстрілів, лише за минулу добу їх нарахували близько 13. ОБСЄ також зафіксувала, що російські бойовики стягують важку техніку до лінії розмежування. На залізничному вокзалі Миколаєва загорівся потяг "Інтерсіті" сполученням Херсон – Київ. Пожежу вдалося приборкати за допомоги п'ятнадцяти рятувальників.

      Також у випуску:

      Винищувач НАТО наблизився до російського літака над нейтральними водами Балтійського моря

      Прокуратура Житомирщини розпочала справу проти керівництва поліції області за ймовірну причетність до видобутку бурштину.

      У Харкові волонтерка безкоштовно робить перманентний макіяж онкохворим жінкам.

      blog_ava
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      сьогодні
      3300
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія Пожежа Залізниця Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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