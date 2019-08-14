Випуск новин за 9:00: Бойовики стягують техніку. Пожежа в потязі

У випуску новин за 14 серпня станом на 9:00 – бойовики збільшили кількість обстрілів, лише за минулу добу їх нарахували близько 13. ОБСЄ також зафіксувала, що російські бойовики стягують важку техніку до лінії розмежування. На залізничному вокзалі Миколаєва загорівся потяг "Інтерсіті" сполученням Херсон – Київ. Пожежу вдалося приборкати за допомоги п'ятнадцяти рятувальників.

Також у випуску: Винищувач НАТО наблизився до російського літака над нейтральними водами Балтійського моря Прокуратура Житомирщини розпочала справу проти керівництва поліції області за ймовірну причетність до видобутку бурштину. У Харкові волонтерка безкоштовно робить перманентний макіяж онкохворим жінкам.

Джерело: 24 канал