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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Выпуск новостей за 9:00: Бой на Луганщине. Требования Европейского суда касаемо политзаключенных

Выпуск новостей 76 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики пытались прорвать оборону армейцев, ожесточенный бой длился несколько часов вблизи Бахмутской трассы на Луганщине. Европейский суд требует от России срочно сообщить о состоянии украинских политзаключенных.

Также в выпуске:

Киев готовится к параду по случаю Дня Независимости.

Украинским студенткам, которые получили стипендии для обучения в США, не открыли визу.

Пророссийские боевики 42 раза обстреляли украинские позиции.

Теги: заложники Олег Сенцов Война на Донбассе Выпуск новостей Украина – Россия Украинцы в плену РФ Европейский суд
Источник: 24 канал
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