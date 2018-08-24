Выпуск новостей за 9:00: Бой на Луганщине. Требования Европейского суда касаемо политзаключенных
В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики пытались прорвать оборону армейцев, ожесточенный бой длился несколько часов вблизи Бахмутской трассы на Луганщине. Европейский суд требует от России срочно сообщить о состоянии украинских политзаключенных.
Также в выпуске:
Киев готовится к параду по случаю Дня Независимости.
Украинским студенткам, которые получили стипендии для обучения в США, не открыли визу.
Пророссийские боевики 42 раза обстреляли украинские позиции.
Источник: 24 канал
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