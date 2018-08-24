Выпуск новостей за 9:00: Бой на Луганщине. Требования Европейского суда касаемо политзаключенных

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики пытались прорвать оборону армейцев, ожесточенный бой длился несколько часов вблизи Бахмутской трассы на Луганщине. Европейский суд требует от России срочно сообщить о состоянии украинских политзаключенных.

Также в выпуске: Киев готовится к параду по случаю Дня Независимости. Украинским студенткам, которые получили стипендии для обучения в США, не открыли визу. Пророссийские боевики 42 раза обстреляли украинские позиции.