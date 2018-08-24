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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 9:00: Бій на Луганщині. Вимоги Європейського суду щодо політв'язнів

Випуск новин 18 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 серпня станом на 9:00 – проросійські бойовики намагалися прорвати оборону армійців, запеклий бій тривав кілька годин поблизу Бахмутської траси на Луганщині. Європейський суд вимагає від Росії терміново повідомити про стан українських політв'язнів.

Також у випуску:

Київ готується до параду з нагоди Дня Незалежності.

Українським студенткам, які отримали стипендії для навчання в США, не відкрили візу.

Проросійські бойовики 42 рази обстріляли українські позиції. 

Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Випуск новин Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники Європейський суд
Джерело: 24 канал
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