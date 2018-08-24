Випуск новин за 9:00: Бій на Луганщині. Вимоги Європейського суду щодо політв'язнів
У випуску новин за 24 серпня станом на 9:00 – проросійські бойовики намагалися прорвати оборону армійців, запеклий бій тривав кілька годин поблизу Бахмутської траси на Луганщині. Європейський суд вимагає від Росії терміново повідомити про стан українських політв'язнів.
Також у випуску:
Київ готується до параду з нагоди Дня Незалежності.
Українським студенткам, які отримали стипендії для навчання в США, не відкрили візу.
Проросійські бойовики 42 рази обстріляли українські позиції.
Джерело: 24 канал
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