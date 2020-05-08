Выпуск новостей за 9:00: Борт с ранеными военнослужащими. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 9:00 – в Одессе приземлился самолет с ранеными военнослужащими из зоны боевых действий. Враг прибегает к обстрелам из минометов различных калибров и увеличивает количество атак. Накануне накрыл минами Марьинку, трижды бил из этого вида оружия по Широкиному, а также Ореховом.

Также в выпуске новостей на 24 канале: От COVID-19 умерли в общем 340 украинцев. За последние сутки количество новых больных превышает вдвое тех, кто выздоровел. У работников Днепропетровской ОГА обнаружили COVID-19. Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко. Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми смягчениями.