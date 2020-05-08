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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ СЕРГЕЙ ВЕРЛАНОВ
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      Выпуск новостей за 9:00: Борт с ранеными военнослужащими. Сутки на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 9:00 – в Одессе приземлился самолет с ранеными военнослужащими из зоны боевых действий. Враг прибегает к обстрелам из минометов различных калибров и увеличивает количество атак. Накануне накрыл минами Марьинку, трижды бил из этого вида оружия по Широкиному, а также Ореховом.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      От COVID-19 умерли в общем 340 украинцев. За последние сутки количество новых больных превышает вдвое тех, кто выздоровел.

      У работников Днепропетровской ОГА обнаружили COVID-19. Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко.

      Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми смягчениями.

      Теги: Выпуск новостей
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