Випуск новин за 9:00: Борт з пораненими військовослужбовцями. Доба на фронті

У випуску новин за 6 травня станом на 9:00 – в Одесі приземлився літак з пораненими військовослужбовцями із зони бойових дій. Ворог вдається до обстрілів з мінометів різних калібрів і збільшує кількість атак. Напередодні накрив мінами Мар'їнку, тричі гатив із цього виду зброї по Широкиному, а також Оріховому.

Також у випуску новин на 24 каналі: Від COVID-19 померло загалом 340 українців. За останню добу кількість нових хворих перевищує удвічі тих, хто одужав. У працівників Дніпропетровської ОДА виявили COVID-19. Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко. Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня, але з деякими пом'якшеннями.