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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      Випуск новин за 9:00: Борт з пораненими військовослужбовцями. Доба на фронті

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 травня станом на 9:00 – в Одесі приземлився літак з пораненими військовослужбовцями із зони бойових дій. Ворог вдається до обстрілів з мінометів різних калібрів і збільшує кількість атак. Напередодні накрив мінами Мар'їнку, тричі гатив із цього виду зброї по Широкиному, а також Оріховому.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Від COVID-19 померло загалом 340 українців. За останню добу кількість нових хворих перевищує удвічі тих, хто одужав.

      У працівників Дніпропетровської ОДА виявили COVID-19. Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко.

      Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня, але з деякими пом'якшеннями.

      Теги: Випуск новин
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