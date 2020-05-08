Випуск новин за 9:00: Борт з пораненими військовослужбовцями. Доба на фронті
У випуску новин за 6 травня станом на 9:00 – в Одесі приземлився літак з пораненими військовослужбовцями із зони бойових дій. Ворог вдається до обстрілів з мінометів різних калібрів і збільшує кількість атак. Напередодні накрив мінами Мар'їнку, тричі гатив із цього виду зброї по Широкиному, а також Оріховому.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Від COVID-19 померло загалом 340 українців. За останню добу кількість нових хворих перевищує удвічі тих, хто одужав.
У працівників Дніпропетровської ОДА виявили COVID-19. Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко.
Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня, але з деякими пом'якшеннями.
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