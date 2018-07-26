Выпуск новостей за 9:00: Декларация США по Крыму. Новости с фронта
В выпуске новостей за 26 июля состоянию на 09:00 – Госдепартамент США обнародовал Декларацию по Крыму, в котором говорится, что позиция Америки остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Российские наемники 24 раза открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины, двое наших военнослужащих ранены.
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Источник: 24 канал
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