Выпуск новостей за 9:00: Декларация США по Крыму. Новости с фронта

В выпуске новостей за 26 июля состоянию на 09:00 – Госдепартамент США обнародовал Декларацию по Крыму, в котором говорится, что позиция Америки остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Российские наемники 24 раза открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины, двое наших военнослужащих ранены.

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