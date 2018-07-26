Випуск новин за 09:00: Декларація США щодо Криму. Новини з фронту

У випуску новин за 26 липня станом на 09:00 – Держдепартамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція Америки залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Російські найманці 24 рази відкривали вогонь по позиціях збройних сил України, двоє наших військових поранено.

Також у випуску: Смертельна ДТП з Hummer у Києві: водій відмовився надати всі біологічні зразки. У Москві на залізничному вокзалі затримали провідника з Рівного Сергія Бугайчука, якому закидають продаж зброї. Через жахливу негоду знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях України.