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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРЕЦІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРЕЦІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 09:00: Декларація США щодо Криму. Новини з фронту

Випуск новин 16 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 липня станом на 09:00 – Держдепартамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція Америки залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Російські найманці 24 рази відкривали вогонь по позиціях збройних сил України, двоє наших військових поранено.

Також у випуску:

Смертельна ДТП з Hummer у Києві: водій відмовився надати всі біологічні зразки.

У Москві на залізничному вокзалі затримали провідника з Рівного Сергія Бугайчука, якому закидають продаж зброї.

Через жахливу негоду знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях України.

Теги: Жертви Випуск новин Новини США Анексія Криму Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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