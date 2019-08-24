Выпуск новостей за 9:00: День Независимости. Шествие Достоинства и Марш защитников
В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 9:00 – День Независимости сегодня празднует Украина. Нашему государству исполняется 28 лет. В Киеве пройдут сразу два марша: один официальный – Шествие Достоинства, другой – нет – Марш защитников.
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Источник: 24 канал
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