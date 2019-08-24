Выпуск новостей за 9:00: День Независимости. Шествие Достоинства и Марш защитников

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 9:00 – День Независимости сегодня празднует Украина. Нашему государству исполняется 28 лет. В Киеве пройдут сразу два марша: один официальный – Шествие Достоинства, другой – нет – Марш защитников.

Также в выпуске: В праздничные дни уже традиционно в Киеве перекрывают Крещатик. Трижды в течение минувших суток российские наемники поливали огнем наши позиции. Во Львове открыли первую часть Мемориала, посвященную Небесной Сотне.

Источник: 24 канал