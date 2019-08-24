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      Випуск новин за 9:00: День Незалежності. Хода гідності та Марш захисників

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 серпня станом на 9:00 – День Незалежності сьогодні святкує Україна. Нашій державі виповнюється 28 років. у Києві пройдуть одразу два марші – один офіційний – Хода гідності, інший – ні – Марш захисників.

      Також у випуску:

      У святкові дні вже традиційно в Києві перекривають Хрещатик.

      Тричі впродовж минулої доби російські найманці поливали вогнем наші позиції.

      У Львові відкрили першу частину Меморіалу, присвячену Небесній сотні.

       

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      Теги: День Незалежності Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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