Випуск новин за 9:00: День Незалежності. Хода гідності та Марш захисників

У випуску новин за 24 серпня станом на 9:00 – День Незалежності сьогодні святкує Україна. Нашій державі виповнюється 28 років. у Києві пройдуть одразу два марші – один офіційний – Хода гідності, інший – ні – Марш захисників.

Також у випуску: У святкові дні вже традиційно в Києві перекривають Хрещатик. Тричі впродовж минулої доби російські найманці поливали вогнем наші позиції. У Львові відкрили першу частину Меморіалу, присвячену Небесній сотні.

Джерело: 24 канал