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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      Выпуск новостей за 9:00: День памяти и примирения. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 9:00 – боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб украинский военный. Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы.

      Также в выпуске:

      В школе Колорадо произошла стрельба, в результате один подросток погиб, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

      В Киеве сейчас вспоминают расстрелянных в Бабьем Яру.

      Ветерану АТО Владимиру Регеше "Санте", который открыл стрельбу в баре и ранил в ногу журналиста, избрали меру пресечения. Суд отпустил мужчину на поруки нардепов.

       

      blog_ava
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      Теги: 9 мая Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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