Выпуск новостей за 9:00: День памяти и примирения. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 9:00 – боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб украинский военный. Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы.
Также в выпуске:
В школе Колорадо произошла стрельба, в результате один подросток погиб, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.
В Киеве сейчас вспоминают расстрелянных в Бабьем Яру.
Ветерану АТО Владимиру Регеше "Санте", который открыл стрельбу в баре и ранил в ногу журналиста, избрали меру пресечения. Суд отпустил мужчину на поруки нардепов.
Источник: 24 канал
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