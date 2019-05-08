Випуск новин за 9:00: День пам'яті та примирення. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 8 травня станом на 9:00 – бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, в результаті загинув український військовий. Сьогодні Україна уже вп'яте відзначає День пам'яті і примирення на противагу радянському Дню перемоги.

Також у випуску: В школі Колорадо сталася стрілянина, в результаті один підліток загинув, ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості. У Києві нині згадуватимуть розстріляних у Бабиному Яру. Ветерану АТО Володимиру Регеші "Санті", який відкрив стрілянину у пабі та поранив в ногу журналіста, обрали запобіжний захід.. Суд відпустив чоловіка на поруки нардепів.

Джерело: 24 канал