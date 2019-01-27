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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 9:00: День памяти жертв Холокоста. Трагедия в Бразилии

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 9:00 – сегодня в мире чтят память жертв Холокоста. 74 года назад освободили узников крупнейшего нацистского лагеря Аушвиц: в самые страшные дни в лагере смерти каждый день травили газом до 6 тысяч заключенных. Количество жертв прорыва плотины в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 34 человек, еще примерно 100 человек считаются пропавшими.

      Также в выпуске:

      Уничтожение исторического центра столицы: дважды в течение недели в Киеве горели дома.

      Местные жители на Донбассе хотят мира, военные с оружием в руках его обеспечивают.

      Торнадо в Турции: как курорт превратился в зону бедствия.

      Теги: Бразилия Голокост Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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