Выпуск новостей за 9:00: День памяти жертв Холокоста. Трагедия в Бразилии
В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 9:00 – сегодня в мире чтят память жертв Холокоста. 74 года назад освободили узников крупнейшего нацистского лагеря Аушвиц: в самые страшные дни в лагере смерти каждый день травили газом до 6 тысяч заключенных. Количество жертв прорыва плотины в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 34 человек, еще примерно 100 человек считаются пропавшими.
Также в выпуске:
Уничтожение исторического центра столицы: дважды в течение недели в Киеве горели дома.
Местные жители на Донбассе хотят мира, военные с оружием в руках его обеспечивают.
Торнадо в Турции: как курорт превратился в зону бедствия.
Источник: 24 канал
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