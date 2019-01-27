Выпуск новостей за 9:00: День памяти жертв Холокоста. Трагедия в Бразилии

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 9:00 – сегодня в мире чтят память жертв Холокоста. 74 года назад освободили узников крупнейшего нацистского лагеря Аушвиц: в самые страшные дни в лагере смерти каждый день травили газом до 6 тысяч заключенных. Количество жертв прорыва плотины в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 34 человек, еще примерно 100 человек считаются пропавшими.

Также в выпуске: Уничтожение исторического центра столицы: дважды в течение недели в Киеве горели дома. Местные жители на Донбассе хотят мира, военные с оружием в руках его обеспечивают. Торнадо в Турции: как курорт превратился в зону бедствия.