Випуск новин за 9:00: День пам'яті жертв Голокосту. Трагедія в Бразилії
У випуску новин за 27 січня станом на 9:00 – сьогодні у світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. 74 роки тому звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору Аушвіц: у найстрашніші дні у таборі смерті щодня труїли газом до 6 тисяч ув'язнених. Кількість жертв прориву греблі у бразилійському штаті Мінас-Жерайс зросла до 34 осіб, ще приблизно 100 людей вважаються зниклими безвісти.
Також у випуску:
Знищення історичного центру столиці: двічі впродовж тижня в Києві палали будинки.
Місцеві жителі на Донбасі хочуть миру, військові зі зброєю в руках його забезпечують.
Торнадо в Туреччині: як курорт перетворився на зону лиха.
Джерело: 24 канал
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