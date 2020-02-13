Выпуск новостей за 9:00: ДТП с украинцами в России. Авиаудары по Сирии

В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 9:00 – в Псковской области России микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате мощного столкновения погибли 8 украинцев, в том числе водитель транспорта. В Сирии российская авиация совместно с военными Асада нанесли удар по провинции Идлиб. В результате бомбардировок погибли 15 мирных жителей, среди них – дети.

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