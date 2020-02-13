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      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
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      Выпуск новостей за 9:00: ДТП с украинцами в России. Авиаудары по Сирии

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 9:00 – в Псковской области России микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате мощного столкновения погибли 8 украинцев, в том числе водитель транспорта. В Сирии российская авиация совместно с военными Асада нанесли удар по провинции Идлиб. В результате бомбардировок погибли 15 мирных жителей, среди них – дети.

      Также в выпуске:

      Россия инициировала открытое заседание в Совете Безопасности ООН, чтобы обсудить выполнение минских договоренностей.

      В Украине бушует эпидемия гриппа: в Минздраве сообщили, что в течение недели от осложнений погибли восемь человек.

      В Китае общее количество смертей от коронавируса уже превысило 1300. Только за последние сутки смертоносную инфекцию подхватили 15 тысяч человек.

      Российские наемники нарушают Минские соглашения: 12 февраля они трижды открывали огонь по украинским позициям из запрещенного вооружения.

       

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      Теги: Выпуск новостей
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