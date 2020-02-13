09:41
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Випуск новин за 9:00: ДТП з українцями в Росії. Авіаудари по Сирії

      Випуск новин

      У випуску новин за 13 лютого станом на 9:00 – у Псковській області Росії мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок потужного зіткнення загинули 8 українців, зокрема водій транспорту. У Сирії російська авіація спільно з військовими Асада завдали удару по провінції Ідліб. В результаті бомбардувань загинули 15 мирних жителів, серед них – діти.

      Також у випуску:

      Росія ініціювала відкрите засідання в Раді Безпеки ООН, аби обговорити виконання мінських домовленостей.

      В Україні вирує епідемія грипу: в МОЗ повідомили, що протягом тижня від ускладнень загинули вісім осіб.

      У Китаї загальна кількість смертей від коронавірусу вже перевищила 1300. Лише за останню добу смертоносну інфекцію підхопили 15 тисяч людей.

      Російські найманці порушують мінські угоди: 12 лютого вони тричі відкривали вогонь по українських позиціях із забороненого озброєння.

       

      Чому блокуються телевізори Samsung та як їх розблокувати: інструкція
      сьогодні
      14300
      Теги: Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Вода в Крим: чого насправді хоче Кремль?
      Віталій Портников 552
      сьогодні , 00:30 Обіцянки Єрмака: чого очікувати від нового керівника ОП
      Антон Голобородько 506
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 3166
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      1031
      12 лютого , 22:00 Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком
      Юрій Бутусов 2390
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук