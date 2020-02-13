Випуск новин за 9:00: ДТП з українцями в Росії. Авіаудари по Сирії

У випуску новин за 13 лютого станом на 9:00 – у Псковській області Росії мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок потужного зіткнення загинули 8 українців, зокрема водій транспорту. У Сирії російська авіація спільно з військовими Асада завдали удару по провінції Ідліб. В результаті бомбардувань загинули 15 мирних жителів, серед них – діти.

Також у випуску: Росія ініціювала відкрите засідання в Раді Безпеки ООН, аби обговорити виконання мінських домовленостей. В Україні вирує епідемія грипу: в МОЗ повідомили, що протягом тижня від ускладнень загинули вісім осіб. У Китаї загальна кількість смертей від коронавірусу вже перевищила 1300. Лише за останню добу смертоносну інфекцію підхопили 15 тисяч людей. Російські найманці порушують мінські угоди: 12 лютого вони тричі відкривали вогонь по українських позиціях із забороненого озброєння.