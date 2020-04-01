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      Выпуск новостей за 9:00: Ермак о нормандской встрече. Потери на передовой

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 9:00 – руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что следующая встреча в нормандском формате состоится после выполнения договоренностей, которых достигли президенты в Париже 9 декабря. За минувшие сутки российские наемники обстреляли позиции ВСУ 14 раз. Боевики убили одного украинского военнослужащего, еще двое – с ранениями.

      Также в выпуске:

      Общее количество больных COVID-19 на Тернопольщине выросло почти до 100 инфицированных – в Монастырисском районе, который уже окрестили украинским Уханем.

      Быстрое тестирование на выявление коронавируса массово проводят во Львове. В городе проверяют водителей общественного транспорта, работников соцслужб, коммунальщиков и медикам.

      Итальянская компания Lamborghini вместо элитных автомобилей начала производить защитные маски. Для этого она переоборудовала свой завод в Сант-Агата-Болоньезе.

      В Украину из Китая прибыл самолет с новой партией тестов на коронавирус. Привезли также тысячи единиц средств защиты, в частности 40 тісяч очков, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Нормандский формат Андрей Ермак Выпуск новостей
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