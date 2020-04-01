Випуск новин за 9:00: Єрмак про нормандську зустріч. Втрати на передовій
У випуску новин за 1 квітня станом на 9:00 – керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться після виконання домовленостей, яких досягли президенти у Парижі 9 грудня. За минулу добу російські найманці обстріляли позиції ЗСУ 14 разів. Бойовики вбили одного українського військового, ще двоє – з пораненнями.
Також у випуску:
Загальна кількість хворих на COVID-19 на Тернопільщині зросла до майже 100. Найбільше інфікованих – в Монастириському районі, який вже охрестили українським Уханем.
Швидкі тестування на виявлення коронавірусу масово проводять у Львові. У місті перевіряють водіїв громадського транспорту, працівників соцслужб, комунальників та медиків.
Італійська компанія Lamborghini замість елітних авто почала виробляти захисні маски. Для цього вона переобладнала свій завод у Сант-Агата-Болоньєзе.
В Україну з Китаю прибув літак з новою партією тестів на коронавірус. Привезли також тисячі одиниць засобів захисту, зокрема 40 тисяч окулярів, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.
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