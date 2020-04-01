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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 9:00: Єрмак про нормандську зустріч. Втрати на передовій

      Випуск новин -

      У випуску новин за 1 квітня станом на 9:00 – керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться після виконання домовленостей, яких досягли президенти у Парижі 9 грудня. За минулу добу російські найманці обстріляли позиції ЗСУ 14 разів. Бойовики вбили одного українського військового, ще двоє – з пораненнями.

      Також у випуску: 

      Загальна кількість хворих на COVID-19 на Тернопільщині зросла до майже 100. Найбільше інфікованих – в Монастириському районі, який вже охрестили українським Уханем. 

      Швидкі тестування на виявлення коронавірусу масово проводять у Львові. У місті перевіряють водіїв громадського транспорту, працівників соцслужб, комунальників та медиків.

      Італійська компанія Lamborghini замість елітних авто почала виробляти захисні маски.  Для цього вона переобладнала свій завод у Сант-Агата-Болоньєзе.

      В Україну з Китаю прибув літак з новою партією тестів на коронавірус. Привезли також тисячі одиниць засобів захисту, зокрема 40 тисяч окулярів, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів. 

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Нормандський формат Андрій Єрмак Випуск новин
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