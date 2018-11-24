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      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Годовщина Голодомора. Война за Почаевскую Лавру

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 9:00 – Украина отмечает 85 годовщину Голодомора, который продолжался длинных 17 месяцев: с апреля 1932 по ноябрь 1933 года. Почаевская лавра больше не принадлежит Московскому патриархату, Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений монастыря.

      Также в выпуске:

      На Востоке опять не спокойно. Двое наших бойцов ранены в результате вражеских обстрелов.

      Теги: История Голодомор Религия УПЦ МП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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