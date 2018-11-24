Выпуск новостей за 9:00: Годовщина Голодомора. Война за Почаевскую Лавру

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 9:00 – Украина отмечает 85 годовщину Голодомора, который продолжался длинных 17 месяцев: с апреля 1932 по ноябрь 1933 года. Почаевская лавра больше не принадлежит Московскому патриархату, Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений монастыря.

Также в выпуске: На Востоке опять не спокойно. Двое наших бойцов ранены в результате вражеских обстрелов.