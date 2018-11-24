Випуск новин за 9:00: Річниця Голодомору. Війна за Почаївську Лавру
У випуску новин за 24 листопада станом на 9:00 – Україна відзначає 85 річницю Голодомору, який тривав довжелезних 17 місяців: з квітня 1932 по листопад 1933 року. Почаївська лавра більше не належить Московському патріархату, Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд монастиря.
Також у випуску:
На Сході знову не спокійно. Двоє наших бійців поранені унаслідок ворожих обстрілів.
Джерело: 24 канал
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