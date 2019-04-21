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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРИВАТБАНК
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      Выпуск новостей за 9:00: Голосование за границей. Обострение на фронте

      Выпуск новостей 171 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 9:00 самый первый участок в мире открылся в Австралии. Позже открыли участки в Китае, Малайзии и Южной Корее. О начале голосования информируют дипведомства этих стран. Украинские военнослужащие призвали избирателей прийти и проголосовать на президентских выборах. Тем временем на Донбассе горячо, пророссийские боевики продолжают обстрелы.

      Также в выпуске:

      Как голосуют украинцы в разных городах Украины.

      Нынешнюю президентскую кампанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Война Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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