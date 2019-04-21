Выпуск новостей за 9:00: Голосование за границей. Обострение на фронте

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 9:00 самый первый участок в мире открылся в Австралии. Позже открыли участки в Китае, Малайзии и Южной Корее. О начале голосования информируют дипведомства этих стран. Украинские военнослужащие призвали избирателей прийти и проголосовать на президентских выборах. Тем временем на Донбассе горячо, пророссийские боевики продолжают обстрелы.

Также в выпуске: Как голосуют украинцы в разных городах Украины. Нынешнюю президентскую кампанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой.

Источник: 24 канал