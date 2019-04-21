Випуск новин за 9:00: Голосування за кордоном. Загострення на фронті

У випуску новин за 21 квітня станом на 9:00 – найперша дільниця у світі відкрилася в Австралії. Згодом відкрили дільниці у Китаї, Малайзії та Південній Кореї. Про початок голосування інформують дипвідомства цих країн. Українські військовослужбовці закликали виборців прийти та проголосувати на президентських виборах. Тим часом на Донбасі гаряче, проросійські бойовики продовжують обстріли.

Також у випуску: Як голосують українці у різних містах України. Цьогорічну президентську компанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною.

Джерело: 24 канал