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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Выпуск новостей за 9:00: Импичмент Трампа. Олег Винник попал в скандал

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 9:00 – по данным New York Times, в Конгрессе США уже набрали достаточно сторонников импичмента Дональда Трампа – 218. Представители нижней палаты должны провести ряд расследований и собрать доказательства. Украинский певец Олег Винник принял участие в российском флэшмобе "Всем мир" вместе с артистами РФ, поддерживающими агрессивную политику Кремля.

      Также в выпуске:

      В Кропивницком выбрали самую большую тыкву, 76-килограммового гиганта вырастила жительница поселка Осыковатое.

      4,5 тысячи километров на веслах: львовский путешественник Дмитрий Резвой готовится на лодке пересечь Атлантический океан.

      В Самборе на Львовщине, пятеро несовершеннолетних попали в больницу с отравлением алкоголем.

      В Броварах автомобиль полицейского въехал в остановку, где находились люди: одна женщина погибла, еще два человека госпитализированы.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Выпуск новостей Импичмент Трампа Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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