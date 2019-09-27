Выпуск новостей за 9:00: Импичмент Трампа. Олег Винник попал в скандал

В выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 9:00 – по данным New York Times, в Конгрессе США уже набрали достаточно сторонников импичмента Дональда Трампа – 218. Представители нижней палаты должны провести ряд расследований и собрать доказательства. Украинский певец Олег Винник принял участие в российском флэшмобе "Всем мир" вместе с артистами РФ, поддерживающими агрессивную политику Кремля.

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Источник: 24 канал