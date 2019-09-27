Випуск новин за 9:00: Імпічмент Трампа. Олег Винник потрапив у скандал

У випуску новин за 27 вересня станом на 9:00 – за даними New York Times, у Конгресі США вже набрали достатньо прихильників імпічменту Дональда Трампа – 218. Представники нижньої палати повинні провести низку розслідувань та зібрати докази. Український співак Олег Винник взяв участь в російському флешмобі "Всем мир" разом із артистами РФ, які підтримують агресивну політику Кремля проти України.

Також у випуску: У Кропивницькому обрали найбільшого гарбуза, 76-кілограмового велетня виростила жителька селища Осикувате. 4,5 тисячі кілометрів на веслах: львівський мандрівник Дмитро Рєзвой готується на човні перетнути Атлантичний океан. У Самборі, що на Львівщині, п'ятеро неповнолітніх потрапили до лікарні з отруєнням алкоголем. В Броварах авто поліцейського в'їхало у зупинку, де перебували люди: одна жінка загинула, ще двоє людей госпіталізовані.

Джерело: 24 канал