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      Випуск новин за 9:00: Імпічмент Трампа. Олег Винник потрапив у скандал

      Випуск новин 70 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 вересня станом на 9:00 – за даними New York Times, у Конгресі США вже набрали достатньо прихильників імпічменту Дональда Трампа – 218. Представники нижньої палати повинні провести низку розслідувань та зібрати докази. Український співак Олег Винник взяв участь в російському флешмобі "Всем мир" разом із артистами РФ, які підтримують агресивну політику Кремля проти України.

      Також у випуску: 

      У Кропивницькому обрали найбільшого гарбуза, 76-кілограмового велетня виростила жителька селища Осикувате.

      4,5 тисячі кілометрів на веслах: львівський мандрівник Дмитро Рєзвой готується на човні перетнути Атлантичний океан.

      У Самборі, що на Львівщині, п'ятеро неповнолітніх потрапили до лікарні з отруєнням алкоголем.

      В Броварах авто поліцейського в'їхало у зупинку, де перебували люди: одна жінка загинула, ще двоє людей госпіталізовані.

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      Теги: Новини України Випуск новин Україна – Росія Дональд Трамп Імпічмент Трампа
      Джерело: 24 канал
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