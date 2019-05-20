Выпуск новостей за 9:00: Инаугурация Зеленского. Ситуация на фронте

Выпуск новостей за 20 мая по состоянию на 9:00 – Уже через час Украина увидит присягу шестого президента. Церемония инаугурации Владимира Зеленского начинается в 10 утра. Боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Один военнослужащий ранен в результате обстрелов.

Также в выпуске: Россия созывает Совбез ООН из-за украинского закона о языке. Заседание состоится сегодня в 22:00 по Киеву. Под завалами бара в Китае остались более 80 человек. Группа вооруженных лиц обстреляла посетителей бара.

Источник: 24 канал