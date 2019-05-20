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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Инаугурация Зеленского. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 20 мая по состоянию на 9:00 – Уже через час Украина увидит присягу шестого президента. Церемония инаугурации Владимира Зеленского начинается в 10 утра. Боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Один военнослужащий ранен в результате обстрелов.

      Также в выпуске:

      Россия созывает Совбез ООН из-за украинского закона о языке. Заседание состоится сегодня в 22:00 по Киеву.

      Под завалами бара в Китае остались более 80 человек.

      Группа вооруженных лиц обстреляла посетителей бара.

      blog_ava
      Сколько стоили инаугурации украинских президентов
      сегодня
      2008
      Теги: Инаугурация Зеленского Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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