09:53
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 9:00: Інавгурація Зеленського. Ситуація на фронті

      Випуск новин 93 Читать новость на русском

      Випуск новин за 20 травня станом на 9:00 – Вже за годину Україна побачить присягу шостого президента. Церемонія Інавгурації Володимира Зеленського розпочинається о 10 ранку. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Один військовий поранений внаслідок обстрілів.

      Також у випуску:

      Росія скликає Радбез ООН через український закон про мову. Засідання відбудеться сьогодні о 22:00 за Києвом.

      Під завалами бару у Китаї залишилися більше 80 осіб.

      Група озброєних осіб обстріляла відвідувачів бару.

      blog_ava
      Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
      сьогодні
      9259
      Теги: Інавгурація Зеленського Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      сьогодні , 08:40 Українські олігархи: кого контролюють у Раді і якими телеканалами володіють
      Антон Голобородько 13372
      Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      сьогодні , 08:33 Інавгурація Зеленського: час і розклад заходів
      51873
      Не співали гімну, впав солдат та зачинилися двері: якою була інавгурація президентів України
      сьогодні , 08:23 Не співали гімну, впав солдат та зачинилися двері: якою була інавгурація президентів України
      Анастасія Кримова 3665
      Головні новини 19 травня: репетиція інавгурації Зеленського і зняття судимості із Лозінського
      сьогодні , 08:01 Головні новини 19 травня: репетиція інавгурації Зеленського і зняття судимості із Лозінського
      2991
      Скільки коштували інавгурації українських президентів
      сьогодні , 07:50 Скільки коштували інавгурації українських президентів
      4255
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук