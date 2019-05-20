Випуск новин за 9:00: Інавгурація Зеленського. Ситуація на фронті
Випуск новин за 20 травня станом на 9:00 – Вже за годину Україна побачить присягу шостого президента. Церемонія Інавгурації Володимира Зеленського розпочинається о 10 ранку. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Один військовий поранений внаслідок обстрілів.
Також у випуску:
Росія скликає Радбез ООН через український закон про мову. Засідання відбудеться сьогодні о 22:00 за Києвом.
Під завалами бару у Китаї залишилися більше 80 осіб.
Група озброєних осіб обстріляла відвідувачів бару.
Джерело: 24 канал
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