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      Выпуск новостей за 9:00: интронизация Епифания. Выход США из ракетного договора

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 9:00 – в Софийском соборе состоится интронизация, то есть вступление на престол митрополита Епифания. Его избрали главой новой церкви на Объединительном Соборе 15 декабря. США обнародовали официальное заявление о выходе из Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности. Причиной тому стали нарушения договоренностей Россией.

      Также в выпуске:

      Спасатели потушили пожар в Киеве возле метро "Лесная".

      В Венесуэле продолжаются два протеста в поддержку президента и против.

      Теги: Новости России Новости США Епифаний Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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