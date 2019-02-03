Выпуск новостей за 9:00: интронизация Епифания. Выход США из ракетного договора
В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 9:00 – в Софийском соборе состоится интронизация, то есть вступление на престол митрополита Епифания. Его избрали главой новой церкви на Объединительном Соборе 15 декабря. США обнародовали официальное заявление о выходе из Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности. Причиной тому стали нарушения договоренностей Россией.
Также в выпуске:
Спасатели потушили пожар в Киеве возле метро "Лесная".
В Венесуэле продолжаются два протеста в поддержку президента и против.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии