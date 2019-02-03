Випуск новин за 9:00: Інтронізація Епіфанія. Вихід США з "Ракетного договору"
У випуску новин за 3 лютого станом на 9:00 – у Софіївському соборі відбудеться інтронізація, тобто вступ на престол митрополита Епіфанія. Його обрали главою нової церкви на Об'єднавчому Соборі 15 грудня. США оприлюднили офіційну заяву про вихід з Договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності. Причиною тому стали порушень домовленостей Росією.
Також у випуску:
Рятувальники загасили пожежу у Києві біля метро "Лісова".
У Венесуелі тривають два протести на підтримку президента та проти.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі