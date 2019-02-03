Випуск новин за 9:00: Інтронізація Епіфанія. Вихід США з "Ракетного договору"

У випуску новин за 3 лютого станом на 9:00 – у Софіївському соборі відбудеться інтронізація, тобто вступ на престол митрополита Епіфанія. Його обрали главою нової церкви на Об'єднавчому Соборі 15 грудня. США оприлюднили офіційну заяву про вихід з Договору про нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності. Причиною тому стали порушень домовленостей Росією.

Також у випуску: Рятувальники загасили пожежу у Києві біля метро "Лісова". У Венесуелі тривають два протести на підтримку президента та проти.