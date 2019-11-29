Выпуск новостей за 9:00: Испытания ракеты "Нептун". Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 9:00 – украинская крылатая ракета "Нептун" успешно прошла испытания как летательный аппарат. Следующий этап – испытать ее боевые характеристики. За прошедшие сутки российские наемники открывали огонь по позициям украинской армии девять раз.

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