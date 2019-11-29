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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Выпуск новостей за 9:00: Испытания ракеты "Нептун". Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 9:00 – украинская крылатая ракета "Нептун" успешно прошла испытания как летательный аппарат. Следующий этап – испытать ее боевые характеристики. За прошедшие сутки российские наемники открывали огонь по позициям украинской армии девять раз.

      Также в выпуске:

      Двое украинских альпинистов погибли в горах Словакии: трагедия произошла на горе Видлова башня в Татрах.

      Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в Вене встретился со своим российским коллегой Александром Новаком.

      Количество жертв землетрясения в Албании возросло до 48. Среди них и будущая невестка премьера Эди Рама.

      В Италии депутат Флавио Ди Муро сделал брачное предложение своей возлюбленной прямо во время заседания парламента.

      Откуда берутся вши и как с ними бороться
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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Оружие Война на Донбассе
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