Випуск новин за 9:00: Випробування ракети "Нептун". Ситуація на фронті

У випуску новин за 29 листопада станом на 9:00 – українська крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування як літальний апарат. Наступний етап – випробувати її бойові характеристики. Минулої доби російські найманці відкривали вогонь по позиціях української амрії дев'ять разів.

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