Выпуск новостей за 9:00: Избиение украинцев в Польше. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 9:00 – приехали на заработки в Польшу и попали в реанимацию из-за украинского языка. В польском городе Владиславово жестоко избили двоих украинских заробитчан. Тишина на фронте никак не наступит. Зато враг все активнее поливает обильным огнем армейцев. Активно били по окрестностям Золотого.

Также в выпуске: Парня, который жестоко убил мать и сестру на Буковине, нашли на вокзале в Киеве. В Черкассах во время гонки машина сошла с трассы и влетела в толпу. Россия хочет отменить встречу в Нормандском формате.