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      Выпуск новостей за 9:00: Избиение украинцев в Польше. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 9:00 – приехали на заработки в Польшу и попали в реанимацию из-за украинского языка. В польском городе Владиславово жестоко избили двоих украинских заробитчан. Тишина на фронте никак не наступит. Зато враг все активнее поливает обильным огнем армейцев. Активно били по окрестностям Золотого.

      Также в выпуске:

      Парня, который жестоко убил мать и сестру на Буковине, нашли на вокзале в Киеве.

      В Черкассах во время гонки машина сошла с трассы и влетела в толпу.

      Россия хочет отменить встречу в Нормандском формате.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Заробитчане Новости Польши
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