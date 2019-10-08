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      Випуск новин за 9:00: Побиття українців у Польщі. Ситуація на фронті

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 жовтня станом на 9:00 – приїхали на заробІтки до Польщі й потрапили до реанімації через українську мову. В польському місті Владиславово жорстоко побили двох українських заробітчан. Тиша на фронті ніяк не настане. Натомість ворог все активніше поливає рясним вогнем армійців. Найактивніше гатили по околицях Золотого.

      Також у випуску:

      Хлопця, який жорстоко убив матір і сестру на Буковині, знайшли на вокзалі у Києві.

      У Черкасах під час перегонів машина зійшла з траси і влетіла у натовп.

      Росія хоче скасувати зустріч в Нормандському форматі.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Польщі Заробітчани
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