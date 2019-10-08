Випуск новин за 9:00: Побиття українців у Польщі. Ситуація на фронті
У випуску новин за 8 жовтня станом на 9:00 – приїхали на заробІтки до Польщі й потрапили до реанімації через українську мову. В польському місті Владиславово жорстоко побили двох українських заробітчан. Тиша на фронті ніяк не настане. Натомість ворог все активніше поливає рясним вогнем армійців. Найактивніше гатили по околицях Золотого.
Також у випуску:
Хлопця, який жорстоко убив матір і сестру на Буковині, знайшли на вокзалі у Києві.
У Черкасах під час перегонів машина зійшла з траси і влетіла у натовп.
Росія хоче скасувати зустріч в Нормандському форматі.
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