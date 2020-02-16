Выпуск новостей за 9:00: Изоляция китайцев в Житомире. Обстрелы на фронте
В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 9:00 – из-за угрозы коронавируса в Житомире изолируют работников из Китая. Об этом заявил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в своей социальной сети Фейсбук. За минувшие сутки российские наемники 10 раз обстреляли позиции украинских военных, однако обошлось без потерь.
Также в выпуске:
Крымские ФСБешники задержали корабль с четырьмя украинскими рыбаками в Азовском море.
Украина ведет переговоры о том, чтобы Россия вернула 2 сотни украинцев, которых взяла в плен.
В России мужчина на улице расстрелял семью.
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