Выпуск новостей за 9:00: Изоляция китайцев в Житомире. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 9:00 – из-за угрозы коронавируса в Житомире изолируют работников из Китая. Об этом заявил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в своей социальной сети Фейсбук. За минувшие сутки российские наемники 10 раз обстреляли позиции украинских военных, однако обошлось без потерь.

Также в выпуске: Крымские ФСБешники задержали корабль с четырьмя украинскими рыбаками в Азовском море. Украина ведет переговоры о том, чтобы Россия вернула 2 сотни украинцев, которых взяла в плен. В России мужчина на улице расстрелял семью.