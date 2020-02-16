Випуск новин за 9:00: Ізоляція китайців у Житомирі. Обстріли на фронті
У випуску новин за 16 лютого станом на 9:00 – через загрозу коронавірусу у Житомирі ізолюють працівників з Китаю. Про це заявив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко у своїй соціальній мережі Фейсбук. За минулу добу російські найманці 10 разів обстріляли позиції українських військових, проте минулося без втрат.
Також у випуску:
Кримські ФСБешники затримали корабель з чотирма українськими рибалками в Азовському морі.
Україна веде переговори про те, щоб Росія повернула 2 сотні українців, яких взяла в полон.
У Росії чоловік на вулиці розстріляв родину.
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