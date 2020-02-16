Випуск новин за 9:00: Ізоляція китайців у Житомирі. Обстріли на фронті

У випуску новин за 16 лютого станом на 9:00 – через загрозу коронавірусу у Житомирі ізолюють працівників з Китаю. Про це заявив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко у своїй соціальній мережі Фейсбук. За минулу добу російські найманці 10 разів обстріляли позиції українських військових, проте минулося без втрат.

Також у випуску: Кримські ФСБешники затримали корабель з чотирма українськими рибалками в Азовському морі. Україна веде переговори про те, щоб Росія повернула 2 сотні українців, яких взяла в полон. У Росії чоловік на вулиці розстріляв родину.