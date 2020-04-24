Выпуск новостей за 9:00: Изоляция села на Николаевщине. Протест в Тернополе

В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 9:00 – из-за вспышки COVID-19 на Николаевщине изолировали село Семеновка. Пропуск через КПП разрешен только местным жителям и работникам предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта. Тернополяне требуют отменить карантин. Более десятка горожан вышли на протест, но в масках и с соблюдением дистанции.

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