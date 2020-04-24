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      Выпуск новостей за 9:00: Изоляция села на Николаевщине. Протест в Тернополе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 9:00 – из-за вспышки COVID-19 на Николаевщине изолировали село Семеновка. Пропуск через КПП разрешен только местным жителям и работникам предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта. Тернополяне требуют отменить карантин. Более десятка горожан вышли на протест, но в масках и с соблюдением дистанции.

      Также в выпуске:

      Суд Киева арестовал 13 наркодельцов на 2 месяца с альтернативой залога в четверть миллиарда гривен на всех. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

      Рекордно низкие показатели заражений коронавирусом зафиксировали в Китае. За минувшие сутки там обнаружили 6 новых инфицированных. Это – самый низкий показатель с начала эпидемии.

      В Житомирской области вспыхнул новый угрожающий пожар, горит лес в Пояскивском лесничестве. Пламя пытаются потушить с помощью авиации.

      За повторное нарушение карантина в Грузии можно будет получить до 6 лет тюрьмы: за это проголосовало больше половины парламентариев страны.

      Теги: Новости Украины Тернополь Протесты Новости Николаева Выпуск новостей
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