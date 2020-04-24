Випуск новин за 9:00: Ізоляція села на Миколаївщині. Протест у Тернополі
У випуску новин за 24 квітня станом на 9:00 – через спалах COVID-19 на Миколаївщині ізолювали село Семенівка. Пропуск через КПП дозволений лише місцевим жителям та працівникам підприємств, які забезпечують життєдіяльність населеного пункту. Тернополяни вимагають скасувати карантинні обмеження. Понад десяток містян вийшли на протест, але у масках і з дотриманням дистанції.
Також у випуску:
Суд Києва арештував 13 наркоділків на 2 місяці з альтернативою застави у чверть мільярда гривень на всіх. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Рекордно низькі показники заражень коронавірусом зафіксували у Китаї. За минулу добу там виявили 6 нових інфікованих. Це – найменший показник з початку епідемії.
На Житомирщині спалахнула нова загрозлива пожежа, горить ліс у Поясківському лісництві. Полум'я намагаються загасити за допомогою авіації.
За повторне порушення карантину в Грузії можна буде отримати до 6 років ув'язнення За це проголосувало понад половини парламентарів країни.
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