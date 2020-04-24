Випуск новин за 9:00: Ізоляція села на Миколаївщині. Протест у Тернополі

У випуску новин за 24 квітня станом на 9:00 – через спалах COVID-19 на Миколаївщині ізолювали село Семенівка. Пропуск через КПП дозволений лише місцевим жителям та працівникам підприємств, які забезпечують життєдіяльність населеного пункту. Тернополяни вимагають скасувати карантинні обмеження. Понад десяток містян вийшли на протест, але у масках і з дотриманням дистанції.

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