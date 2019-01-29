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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 9:00 Кандидаты в президенты. Карантин в школах

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 9:00 – ЦИК утвердила документы еще двух кандидатов в президенты – Руслана Кошулинского от партии "Свобода" и Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец. Из-за гриппа в Николаеве закрыли на карантин уже 13 школ. На вынужденные каникулы до 8 февраля пошли также учащиеся города Черновцы.

      Также в выпуске:

      В Facebook создают штаб по борьбе с дезинформацией на выборах, в частности в Украине.

      Россия отправила в Венесуэлу пустой самолет.

      В Украине почтили память Героев Крут.

      Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв возросло до 65 человек.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости Николаева Новости Черновцов Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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