Выпуск новостей за 9:00 Кандидаты в президенты. Карантин в школах

В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 9:00 – ЦИК утвердила документы еще двух кандидатов в президенты – Руслана Кошулинского от партии "Свобода" и Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец. Из-за гриппа в Николаеве закрыли на карантин уже 13 школ. На вынужденные каникулы до 8 февраля пошли также учащиеся города Черновцы.

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