Випуск новин за 9:00: Кандидати у президенти. Карантин у школах
У випуску новин за 29 січня станом на 9:00 – ЦВК затвердила документи ще двох кандидатів у президенти – Руслана Кошулинського від партії "Свобода" й Олександра Данилюка, який іде на вибори як самовисуванець. Через грип у Миколаєві закрили на карантин вже 13 шкіл. На вимушені канікули до 8 лютого пішли також учні міста Чернівці.
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Джерело: 24 канал
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