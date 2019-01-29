Випуск новин за 9:00: Кандидати у президенти. Карантин у школах

У випуску новин за 29 січня станом на 9:00 – ЦВК затвердила документи ще двох кандидатів у президенти – Руслана Кошулинського від партії "Свобода" й Олександра Данилюка, який іде на вибори як самовисуванець. Через грип у Миколаєві закрили на карантин вже 13 шкіл. На вимушені канікули до 8 лютого пішли також учні міста Чернівці.

Також у випуску: У Facebook створюють штаб із боротьби з дезінформацією на виборах, зокрема в Україні. Росія відправила до Венесуели порожній літак. В Україні вшановують пам'ять Героїв Крут. Прорив дамби у Бразилії: кількість жертв зросла до 65 осіб.