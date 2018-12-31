Выпуск новостей за 9:00 Кандидаты в президенты. Помощь пленным морякам

В выпуске новостей на 31 декабря по состоянию на 9:00 – в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы у кандидатов до 3 февраля 2019 года. Государство предоставило семьям пленных моряков единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен: на оплату услуг адвокатов и текущие расходы.

Также в выпуске: Еще три общины в Украине приняли решение о переходе к Православной церкви Украины. Боевики в Донбассе игнорируют объявленное накануне новогоднее перемирие: ранены двое украинских военных.