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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 9:00: Кандидати у президенти. Допомога полоненим морякам

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 9:00 – в Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія. Центральна виборча комісія прийматиме документи у кандидатів до 3 лютого 2019 року. Держава надала родинам полонених моряків одноразову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень: на оплату послуг адвокатів та поточні витрати.

      Також у випуску: 

      Ще три громади в Україні прийняли рішення про перехід до Православної церкви України.

      Бойовики на Донбасі ігнорують оголошене напередодні новорічне перемир'я: поранено двох українських військових.

       

      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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