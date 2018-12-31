Випуск новин за 9:00: Кандидати у президенти. Допомога полоненим морякам

У випуску новин за 31 грудня станом на 9:00 – в Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія. Центральна виборча комісія прийматиме документи у кандидатів до 3 лютого 2019 року. Держава надала родинам полонених моряків одноразову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень: на оплату послуг адвокатів та поточні витрати.

Також у випуску: Ще три громади в Україні прийняли рішення про перехід до Православної церкви України. Бойовики на Донбасі ігнорують оголошене напередодні новорічне перемир'я: поранено двох українських військових.